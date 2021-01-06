الصميدعي: لن نسمح لاي احد ان يتجاوز على الحشد او على أبناء المقاومة

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس دار الافتاء في العراق الشيخ مهدي الصميدعي، أن الشهيد سليماني قال له خلال اجتماع معه، بأنه يعتبر الدفاع عن المسلمين أينما وجدوا واجبا عليه....

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