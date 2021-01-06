الى المدعو هشام داود.. أين أنت من سليماني

2021/01/06 | 19:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لسنا بحاجة الى تكرار تجاوزات مستشار رئيس الوزراء العراقي، هشام داود، بحق قائد فيلق القدس الفريق الشهيد قاسم سليماني، الذي اُغتيل غدرا بأوامر من الرئي...

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