2021/01/06 | 19:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، ان العلاقة بين الحشد الشعبي والجيش هي علاقة اخوية متنامية، لافتا الى ان الجيش لم ينكسر بين يوم وليلة لكنه تعرض لحرب استنزاف منذ عام 2013.قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقامته المديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي، إن “قادة النصر القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس والقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني يمثلون مدرسة من الجهاد والتضحية والقيم”، مؤكدا أن “الشهيد المهندس مدرسة كبيرة وسيبقى حيا في ضمائر الأجيال القادمة”.وأضاف العامري، ان “القائدين الشهيدين كان لهما دور كبير في تشكيل الحشد الشعبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري: علاقة “متنامية” تربط الجيش والحشد الشعبي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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