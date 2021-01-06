2021/01/06 | 19:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أنقذت فرق الدفاع المدني، الأربعاء، ثلاث نساء، علقن داخل عجلة تعرضت لحادث تصادم بعجلتين أخريين في محافظة بابل. وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تمكنت مفارز الإنقاذ التابعة لمركز رتل الطوارئ في مديرية دفاع مدني بابل، من إنقاذ ثلاث نساء محاصرات داخل عجلة بعد تصادم العجلة التي كانت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني ينقذ 3 نساء تعرضن لحادث تصادم في بابل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني ينقذ 3 نساء تعرضن لحادث تصادم في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).