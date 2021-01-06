التغيير تطالب باستبدال مدراء مكاتب المفوضية في كردستان قبل إجراء الانتخابات

2021/01/06 | 19:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية…

طالب النائب عن حركة التغيير غالب محمد، الأربعاء، بإجراء تغيير شامل على مفوضية الانتخابات ومكاتبها في إقليم كردستان.

وقال محمد لوكالة /المعلومة/ إنه “لا يمكن الحديث عن إقامة انتخابات نزيهة وحرة دون، دون وجود مفوضية مهنية مستقلة تعمل بعيدا عن التوجهات الحزبية”.

وأضاف أن “مدراء المكاتب أنفسهم كانوا مسؤولين عن أكبر عملية تزوير شهدتها الانتخابات الماضية، وهم يعملون لصالح أحزابهم وتوجيهاتها، ويجب صدور قرار من المفوضية العليا باستبدالهم”.

وأشار إلى أنه “منذ إنطلاق حملات التحديث لسجلات الناخبين، ماتزال مكاتب المفوضية لا تقوم بدورها بشكل صحيح، وهنالك إشكاليات كبيرة داخل تلك السجلات يجب العمل على تنظيفها، قبل إجراء الانتخابات”.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تحديد الرابع من حزيران من العام الحالي كموعد أولي لإجراء الانتخابات النيابية.



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