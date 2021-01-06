اعتقال متهمَين بالارهاب في بغداد

2021/01/06 | 19:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على متهمين بالارهاب اليوم الاربعاء، بحوزتهما اجهزة كاتمة وصواعق تفجير في بغداد .

وذكرت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان، ان "مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الاجرام القت القبض على متهمين بتهمة الارهاب، بعد توفر معلومات بشأنهما من قبل المصادر السرية ومتابعتهما حتى القاء القبض عليهما داخل احد الدور في منطقة حي الجهاد".

واضافت المديرية، انه "تم ضبط بحوزتهما جهازا كاتم و13 صاعقا للتفجير ، اضافة الى جهاز موبايل يحتوي على منظومة تفجير".

PUKmedia مديرية مكافحة اجرام بغداد

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