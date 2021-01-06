2021/01/06 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" 470 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، مع ترقب نتائج انتخابات الإعادة

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