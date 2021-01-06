المالية النيابية: حديث الاصلاح بموازنة 2021 عبارة عن وهم

2021/01/06 | 19:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، حديث الحكومة عن الموازنة الاتحادية لعام 2021 بانها اصلاحية عبارة عن وهم وغير دقيق.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الموازنة الحالية لم تتضمن اي بنود اصلاحية كما تحدثت الحكومة عن ذلك”، لافتا الى ان “حديث الحكومة واهم وغير دقيق عن الاصلاح في موازنة 2021”.

واضاف ان “مجلس النواب لن يوافق على المساس بالرواتب ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي”، مبينا ان ” حكومة مصطفى الكاظمي منحت إقليم كردستان أموالاً خلافاً للقانون”.

واكدت اللجنة المالية النيابية، امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك اصلاحات لدعم ايرادات الدولة.



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