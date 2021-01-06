الفياض: المساس بالعلاقة بين الحشد الشعبي والجيش “أمرا مستحيلاً”

2021/01/06 | 19:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، ان وحدة الدم والسلاح جعلت المساس بالعلاقة بين الحشد الشعبي والجيش أمرا مستحيلاً.وقال الفياض في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني الذي اقامته المديرية العامة للعمليات في هيئة الحشد الشعبي، إنه “من محاسن الصدف ان يقترن عيد الجيش العراقي الباسل مع ذكرى استشهاد قادة النصر”، مشيرا […]

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