القبض على متهمين بالإرهاب وضبط صواعق تفجير بحوزتهما في بغداد

2021/01/06 | 19:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب وضبط صواعق تفجير بحوزتهما جنوب غربي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام نفذت واجباً نوعياً تمثل بإلقاء القبض على متهمين اثنين بتهمة الإرهاب، بعد توفر معلومات بشأنهما من قبل …

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