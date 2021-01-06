2021/01/06 | 19:33 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متباعة_اين]المبعوث الامريكي الخاص بسوريا :سياسات امريكا تجاه الحرب على البلاد تحظى بدعم الحزبين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الامريكي الخاص بسوريا :سياسات امريكا تجاه الحرب على البلاد تحظى بدعم الحزبين
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الامريكي الخاص بسوريا :سياسات امريكا تجاه الحرب على البلاد تحظى بدعم الحزبين
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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