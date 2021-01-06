تهنئة من السفارة الكندية في بغداد: ملتزمون بالعمل مع الناتو والعراق

2021/01/06 | 19:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأت سفارة كندا لدى العراق، الأربعاء، بمناسبة عيد الجيش العراقي.

وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2021)، إنه "بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، تهنئ سفارة كندا لدى العراق الجيش العراقي وكافة صنوف قوات الأمن العراقية".

وتابع، "نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع الحكومة العراقية من خلال التحالف الدولي والناتو في تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية".

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