حوادث مأساوية و9 عمليات تجميل بعد الحادث.. فنانة مصرية تتعرض لموجة تنمر

2021/01/06 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشفت فرغلي عن أنها تعاني من الوحدة والاكتئاب مؤخرا، بعدما ابتعد عنها الوسط الفني، عقب إصابتها في الأنف، وقد خضعت فرغلي لنحو تسع عمليات تجميل، فيما توقف قلبها خلال إحدى العمليات لمدة أربع دقائق.

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