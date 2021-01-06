كمين يطيح باثنين من كبار تجار المخدرات شمال الرمادي   

2021/01/06 | 19:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني في مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، باعتقال اثنين من اكبر تجار المخدرات شمال الرمادي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى نصبت كمين لاثنين من ابرز تجار المخدرات وتمكنت من اعتقالهما خلال تواجدهما في منطقة البو ذياب شمالي مدينة الرمادي “.

وأضاف، أن “القوة الامنية ضبطت بحوزة المعتقلين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة كانوا يرومون المتاجرة بها في مناطق مختلفة من مدن الانبار”، مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال التاجرين دون وقوع أي مقاومة تذكر”.

وأوضح، أن “المواد المضبوطة تم تسليمها الى السلطات المختصة”.

يذكر ان القوات الامنية تمكنت خلال الفترة الحالية من اعتقال العديد من تجار المخدرات وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد الممنوعة.



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