دولة عربية ترفع أسعار بيع الخام لآسيا

2021/01/06 | 19:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفادت وكالة "رويترز" أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير، ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

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