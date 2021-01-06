ضبط متفجرات داخل مستشفى في كركوك

2021/01/06 | 19:37 - المصدر: الفرات نيوز

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عثرت قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي، الأربعاء، على كدس عتاد يضم 25 قنبرة هاون وثمانية صواريخ نمساوية جنوب غرب محافظة كركوك.

جاء ذلك أثناء عملية امنية نفذتها قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي استنادا على معلومات استخبارية أفادت بوجود كدس عتاد داخل المستشفى التركي في قضاء الحويجة، حيث ضبطت القوات الكدس الذي كان يضم المواد المذكورة.

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