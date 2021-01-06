احتدام بالـ

2021/01/06 | 19:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهمت كتلة الجيل الجديد في برلمان اقليم كوردستان، اعضاء بكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني باستخدام السلاح الحاد ضد أحد أعضائه داخل قاعة برلمان الاقليم.

وقال عضو كتلة الجيل الجديد سيبان اميدي في تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء 6 كانون الثاني 2021، إن "هذه الاثار دليل على عقلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلته البرلمانية"، لافتا الى "إدخال سلاح حديدي الى داخل جلسة البرلمان".

من جهته قال رئيس كتلة الجيل الجديد كاظم فاروق "تعرضنا للضرب فقط لأننا طالبنا فقط بتوضيح مصير مبالغ النفط والثروات العامة"، معتبرا أن "ما تعرض له زميلنا من قبل السلطة ممارسة غير اخلاقية".

من جانبه قال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي، "نحن كأكبر كتلة في البرلمان الكوردستاني نحترم جميع زملائنا من القوى المعارضة وأنهم ليسوا أعدائنا وعليهم أيضا أن يدركوا أن القوى التي تمثل السلطة ليسوا محتلين".

وأضاف خوشناو، "كنا نشعر بأن هناك محاولات من أجل تعطيل عمل البرلمان"، لافتا الى أن "ما حدث كان مخططا له ولا يمثل سياسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني".

إلى ذلك أعربت رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواس فائق عن "أسفها" لما حدث داخل البرلمان، مشيرة بالقول، "انها إذا فسحت المجال لمثل هذه الأمور ستندلع المشاجرات يوميا في البرلمان، مضيفة أن "نواب كوردستان سيجتمعون الاسبوع المقبل لوضع لحد للتوترات داخل برلمان الإقليم".

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