نحن في زمن المُفاجأة !

2021/01/06 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

بمناسبة ما تردده الصحف والإذاعات،

ومحطات الفضائيات، والتلفزيون من أخبار

واردة من جنبات الأرض عن أفاعيل

الطبيعة: من زلازل تتنقل من أمريكا إلى

تركيا إلى الصين إلى ايران.



ومن أعاصير

تجت

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