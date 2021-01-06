رواتب الموظفين في الموازنة العامة

2021/01/06 | 19:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

كما اوضحت في مقال سابق ان الموظف تلقى

عدة ضربات الاولى خفض قيمة الدولار

بمقدار 23 % واستقطاعات من الراتب والتي

هي الضربة الثانية وكذلك زيادة الجمارك

على الواردات هي الضربة الثال

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