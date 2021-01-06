2021/01/06 | 19:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن سكرتير ولاية جورجيا عن تقدم واضح للمرشح الديمقراطي / جون بايدن/ وليس هناك مجال لاعادة الفرز.وقال في مؤتمر صحفي انه : رغم كورونا الا ان الانتخابات اقيمت وشارك مليونا شخص بالتصويت.واضاف ان : التشكيك بالانتخابات ونتائجها امر غير صحيح./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكرتير ولاية جورجيا : ليس هناك مجال لاعادة الفرز) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكرتير ولاية جورجيا : ليس هناك مجال لاعادة الفرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).