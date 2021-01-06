السفارة الكندية تهنئ بمناسبة عيد الجيش العراقي

2021/01/06 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد هنأت سفارة كندا لدى العراق، الأربعاء، بمناسبة عيد الجيش العراقي. وقالت السفارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، تهنئ سفارة كندا لدى العراق الجيش العراقي وكافة صنوف قوات الأمن العراقية”. وتابع، “نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع الحكومة العراقية من خلال التحالف الدولي والناتو في تطوير …

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