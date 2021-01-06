2021/01/06 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب مضر الكروي، الاربعاء، عن تحرك نيابي لمنع هيكلة الهيئة العامة للاثار والتراث في العراق.

وقال الكروي لـوكالة /المعلومة/، ان “الهيئة العامة للاثار والتراث من الصروح العلمية والتراثية في العراق تم تشريعها بقانون رقم 45 لسنة 2000 والذي اعطى الاستقلالية لهذه الهيئة وان تكون تابعة لوزارة الثقافة والتي تضم 7 مديريات”، لافتا الى “اهمية هذه الهيئة خاصة وان البلاد تعتبر من البلدان ذات البعد الحضاري والتاريخي الكبير”.

واضاف، ان “هناك تحرك نيابي بدأ مؤخرا من خلال مفاتحة لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية لغرض مفاتحة وزارة الثقافة للعدول عن قرار هيكلة الهيئة العامة للاثار والتراث والسعي لتوفير المقومات والمستلزمات للنهوض بواقع العراق الحضاري والسياحي ودعم الهيئة من جميع الجوانب”.

وتعتبر الهيئة العامة للاثار والتراث احدى مديريات وزارة الثقافة العراقية.



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