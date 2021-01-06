الامن النيابية: الكاظمي لم يستمع لطلبنا بلقاءه

2021/01/06 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بينت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يستجب لطلبها بلقاءه بشأن عمليات التهريب ودخول الحاويات غير المرخصة عبر المنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “لجنة الامن قدمت طلبات متعددة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء لقاء معه الا ان الاخير لم يسمع ويستجب لتلك الدعوات والطلبات”، لافتا الى ان “الهدف من الطلب هو مناقشة ملف عمليات التهريب ودخول الحاويات غير المرخصة عبر المنافذ الحدودية”.

واضاف ان “مئات الحاويات تدخل المنافذ الحدودية العراقية بدون تفتيش”، مبينا ان “هنالك منافذت اصبحت ممرا لدخول الحاويات غير المرخصة، فضلا عن وجود قسم من الاجهزة الامنية متعاون لدخول المخدرات للعراق”.

وكشف ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق، عن وجود 19 منفذا في كردستان بأسماء قيادات وشخصيات كردية، داعيا الى تحرك بغداد لدول الجوار للسيطرة على تلك المنافذ.



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