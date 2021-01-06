سفير فينزويلا في طهران: الجنرال سليماني قاد اقوى التحالفات ضد الارهاب

2021/01/06 | 20:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اكد سفير فينزويلا في طهران أنطونيو الكالا كوردونيس ان الجنرال قاسم سليماني قاد التحالف الروسي السوري العراقي الايراني وحزب الله ضد الجماعات الارهابية في العراق وسوريا ، واصفا هذا التحالف بانه من اقوى التحالفات ضد الارهاب في المنطقة.

ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن السفير كوردونيس قوله إن “من أهم التحالفات بقيادة الشهيد قاسم سليماني ، تحالف روسيا – سوريا – إيران – العراق والذي سمي لاحقا بتحالف 4 +1 بسبب انضمام حزب الله اللبناني كان من اقوى التحالفات للتعامل مع الصراعات في سوريا والعراق”.

واضاف أن ” الولايات المتحدة وحلفائها شنوا حربا همجية ضد إيران تشمل كلا من العقوبات الاقتصادية وأعمال الإرهاب، نتيجة توجهها المستمر المناهض للإمبريالية وتجاه النظام الدولي المسير من قبل امريكا والصهيونية “.

وتابع أن ” الجمهورية الاسلامية في ايران تدعم ضال المظلومين ضد الظالمين في كل مكان في العالم، وهذا هو الاساس الذي تقوم به الدول الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة بمحاربتها بسببه لوقوفها ضد الظلم والارهاب المدعوم من الغرب ودول الخليج “.

واوضح ان ” هناك نموذجين متعارضين محليًا ودوليًا هما : نموذج ثوري مناهض للإمبريالية تمثله إيران مقابل النموذج المحافظ الموالي للغرب الذي تمثله المملكة السعودية”.

واشار السفير الى أن ” الإرهاب يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جزء كبير من البشر ، لأن ظهور الإرهاب ، بالإضافة إلى زيادة تعاطي المخدرات وتهريب المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة ، يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ، والهجرات المميتة ، وكذلك المجاعة”.انتهى/25 ض

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