تأجيل مهرجان “كان” السينمائي بسبب كورونا

2021/01/06 | 20:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان “كان” السينمائي الدولي اليوم الأربعاء، تأجيل المهرجان الذي كان مقررا في الفترة من 11 إلى 22 مايو بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدثة باسم المهرجان: “بالتأكيد سيقام المهرجان خلال عام 2021، لكن قد يتم تأجيل موعده حتى نهاية يونيو أو نهاية يوليو”.

وأكدت أن “المنظمين لا يزالون بحاجة إلى بعض الوقت لتقييم الوضع في بداية العام، قبل اتخاذ قرار نهائي”.

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