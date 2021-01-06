الزراعة: المحاصيل الزراعية ما تزال تهرب من منافذ الاقليم

2021/01/06 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الزراعة، استمرار عمليات "تهريب" المحاصيل الزراعية إلى داخل البلاد، عبر المنافذ الحدودية في اقليم كوردستان، داعية الأخيرة إلى ضبط هذه العمليات، من أجل "خدمة الفلاح العراقي".

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح أوردته شبكة "رووداو" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "23 مادة زراعية متوفرة حالياً في الأسواق المحلية، ولا يتم استيرادها من الخارج"، لافتاً إلى أن "وزارة الزراعة فتحت باب الاستيراد لمحصول الرمّان في وقت سابق، بسبب قلّته في الأسواق المحلية".

وأضاف: "عمليات التهريب لعدد من المحاصيل، كالطماطة والخيار والباذنجان لازالت مستمرة، عبر منافذ إقليم كوردستان"، مؤكداً "عدم وجود تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بهذا الصدد".

وتابع: "لو كان هنالك تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، بشأن الحد من عمليات التهريب، لعادت الفائدة إلى الفلاح العراقي بشكل كبير، وإلى الفلاحين في إقليم كوردستان أيضاً"، مشيراً الى أن "حلبجة قامت مؤخراً بتصدير كميات من محصول الرمّان إلى الخارج، بينما المحافظات العراقية كانت الأولى به من بيعه إلى الخارج".

وطالب المتحدث باسم وزارة الزراعة، حكومة إقليم كوردستان بـ"حماية المنتج المحلي، من خلال وقف عمليات التهريب"، لافتاً إلى أن "من شأن ذلك تشجيع الفلاح العراقي على زيادة الانتاج وحماية المنتوج المحلي، الذي هو لكل العراقيين".

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