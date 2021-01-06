احتشاد عشرات الآلاف من أنصار ترامب وسط واشنطن

2021/01/06 | 20:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

ويحتشد المتظاهرون في “مسيرة إنقاذ أمريكا” في حديقة “إيليبس” جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم من المتوقع أن يتجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، متهما خصومه الديمقراطيين بـ”سرقة الفوز”.

وطالب ترامب نائبه مايك بينس الذي يترأس مجلس الشيوخ برفض الاعتراف بفوز بايدن.

وتأتي مسيرة اليوم التي أعلن عنها ترامب قبل أسابيع ضمن سلسلة حملات احتجاجية مؤيدة له انطلقت في واشنطن الثلاثاء الماضي.

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