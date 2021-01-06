بالتفصيل.. موجز الأحداث الأمنية في العراق اليوم

2021/01/06 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة بغداد اليوم احتفالاً مهيباً لإحياء ذكرى السادس من كانون الثاني (عيد الجيش العراقي البطل)، بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وعدد من الوزراء والقادة العسكريين ومختلف الجاليات والبعثات الدبلوماسية في البلاد والعديد من الشخصيات.

وقد واصلت الاجهزة الامنية واجباتها المكلفة بها في مختلف قواطع المسؤولية، حيث شرعت قوة من قيادة عمليات بغداد بتنفذ واجب ضمن قاطع المسؤلية حيث تمكنت القوة من القاء القبض على مطلوب وبحوزته عجلة مسروقة.

من جانبها باشرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة بواجب تطهير شمل صحراء الشامية ومناطق ضمن قاطع المسؤولية حيث القت القبض على عدد من المطلوبين قضائيا.

الى ذلك تمكنت فرقة الرد السريع من مداهمة أوكار عصابات المخدرات في ناحية النشوة في الدير بمحافظة البصرة واسفرت عن القاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة ( ٢٨ ) مخدرات وضبط بحوزته ١٥ بندقية مع مخازن للعتاد وكمية من العتاد الخفيف ومسدسين.

فيما شرعت مديرية شرطة صلاح الدين بحملة تفتيش واسعة في عموم اقضية المحافظة، اسفرت عن القبض على (٣١)متهما بمواد قانونية مختلفة.

ونفذت مفارز شرطة البصرة المتمثلة بافواج الطوارئ واجبا مشتركا بالتعاون مع قوات الجيش العراقي والاجهزة الامنية الاخرى حيث تم تفتيش بعض مناطق اقضية ونواحي المحافظة (المدينة/ نهر صالح/ الدير/ الشافي/ ابي الخصيب/ الاسمدة/ الزبير/ حي المعلمين/ دور التجاوز) ،وتم القاء القبض على (١٨) متهما مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة وضبط عتاد خفيف (١٨) اطلاقة والقبض على (٥) مخالفين ضبط بحوزتهم مشروبات كحولية (٤٢٥ كارتون) مختلفة الانواع مع عجلة نوع سكانيا حمل.

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