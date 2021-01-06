بالصور.. معلب النجف يفتح ابوابه لمباريات الدوري

2021/01/06 | 20:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستعد مَلعب النَجف الدُولي 30 ألف مُتفرج لاستقبال مُباريات دَوري الكُرة المُمتاز.

6-1-2021

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