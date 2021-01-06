حركية التاريخ وانعطافات الربيع العربي - مصعب قاسم عزاوي

2021/01/06 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: لماذا ترفض بشكل قطعي نعت «الربيع العربي» بأنه «خريف عربي»؟ مصعب قاسم عزاوي: أعتقد بأنه من «قصر النظر التاريخي»، و«ضآلة النَفَس النضالي» إذا صح التعبير، الاستسلام والتسليم نكوصياً بفشل الإرادة الجمعية العربية في الانعتاق من الاستبداد والنهب والإفقار ومفاعيل الفاسد والإفساد والنظم الأمنية، ......





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