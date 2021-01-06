2021/01/06 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، عن ضبط 60كغم من مادة السي فور الشديدة الانفجار في وكر تحت الارض شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة مشتركة نجحت من ضبط وكر تحت الارض ضم 60 كغم من مادة سي فور الشديدو الانفجار موضوعه في ثلاث جلكانات تم كل منها 20كغم من لتصبح عبوة ناسفة تستهدف الارتال العسكرية والمدنيين “.

واضاف، ان “uملية ضبط (الجلكانات) ومساطر التفجير تم في بسانين الخيلانية شمال قاطع قضاء المقدادية 40كم شمال شرق بعقوبة بعد عمليات تمشيط من قبل الجهد الهندسي”.

وكانت الخيلانية شهدت عمليات عسكرية واسعة النطاق لتعقب خلايا داعش بعد ارتكابها مجزرة قبل اكثر من شهرين بحق 5 مدنيين”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 60 كغم من مادة الـ “C4” شديدة الانفجار في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 60 كغم من مادة الـ “C4” شديدة الانفجار في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).