2021/01/06 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | ترامب يوجه كلمة لأنصاره أمام البيت الأبيض في واشنطن

ترامب يحيي أنصاره المحتجين على نتائج الانتخابات في واشنطن

ترامب ينتقد غياب التغطية الصحفية “المنصفة” لتجمع أنصاره

ترامب: الانتخابات سُرقت من اليسار الإشتراكي والإعلام الزائف

ترامب: تم تزوير الانتخابات كما لم يحصل سابقا ولن نتنازل ولن نتعرف بالهزيمة

ترامب: لن نتنازل عن حقوقنا ولن نقبل بالهزيمة

ترمب: على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها

ترمب: حصول جو بايدن على أكثر من 80 مليون صوت مزحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ترامب يوجه كلمة لأنصاره أمام البيت الأبيض في واشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ترامب يوجه كلمة لأنصاره أمام البيت الأبيض في واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).