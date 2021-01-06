كورونا تسبب قفزة في معدلات المواليد في دولة اسيوية

2021/01/06 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تواجه الفلبين أزمة من نوع خاص تتمثل في زيادة معدلات المواليد بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).ذكرت ذلك صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” التي أشارت إلى أن بعض الفلبينيين يعتبرون أن وصول مولود جديد بمثابة أبناء غير سارة بسبب ضعف النظام الصحي في البلاد في ظل […]

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