العراق يواجه الكويت في البصرة تحت عيون الاتحاد الخليجي

2021/01/06 | 20:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل منتخبات القارة الآسيوية، تحضيراتها للتصفيات المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا 2023 في الصين، من خلال خوض المباريات الودية في يناير/ كانون الثاني الجاري، بعدما سمح الاتحاد الآسيوي للعبة بإقامة مواجهات ودية خارج أيام "فيفا دي"، لكي لا تتأثر المنتخبات بتوقف المباريات بسبب فيروس كورونا.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الكويتي لكرة القدم على ملعب البصرة الدولي، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد حصوله على موافقة وزارة الصحة، باستثناء منتخب بلادهم من الحجر الصحي بعد العودة من العراق.

ووافقت الجهات الصحية في الكويت أمس الثلاثاء، على استثناء منتخبي لبنان وفلسطين من الحجر عند وصولهما للكويت، لملاقاة الأزرق ودياً بالتاسع والثاني عشر من الشهر الجاري.

وستتزامن مباراة منتخب العراق والكويت، مع زيارة وفد الاتحاد الخليجي لمحافظة البصرة، وذلك للاطلاع على المدينة والملاعب المحددة لاستضافة خليجي 25، قبل الموافقة الرسمية على منح العراق حق الاستضافة.

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