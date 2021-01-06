“اسد الرافدين” على لائحة افضل لاعب شاب في القارة الصفراء 2020

2021/01/06 | 20:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اصدر الاتحاد الاسيوي بكرة القدم استفتاءً لاختيار افضل لاعب شاب في القارة الصفراء خلال عام 2020.

ويقوم الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تنظم على أربع فئات، وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60% من التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 كانون الثاني.

وتواجد نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي ضمن قائمة الافضل، حيث كتب الاسيوي عن مهند علي: “انتقل النجم العراقي الصاعد مهند علي من العراق إلى قطر ثم إلى البرتغال، وعاد بعد ذلك ليلعب مع نادي السيلية، حيث واصل التألق من خلال 7 أهداف في 12 مباراة مع نادي السيلية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2020”.

واضاف ان “مهند علي سجل في المباراة التي فاز فيها منتخب العراق على أوزبكستان 2-1 خلال شهر تشرين الثاني، ليرفع رصيده إلى 15 هدف دولي في 30 مباراة.

وضمت القائمة ايضاً كل من: الكوري الجنوبي وون دو-جاي والاوزبكي بوبير عبدالخالقوف والياباني كاورو ميتوما والسعودي عبدالله الحمدان والياباني تاكيهيرو تومياسو والايراني مهدي قائدي والياباني تاكيفوسا كوبو والاردني موسى التعمري والتايلندي جاروينساك وونغورن والقطري محمد وعد والاسترالي رايلي ماكغري والاوزبكي عزيزجون غانييف والايراني مهدي عبدي قارا والسعودي عبدالرحمن غريب والكوري لي كانغ-اين والماليزي صفاوي رشيد والكوري سونغ مين-كيو والاماراتي زايد العامري والاوزبكي جاسور ياخشيبويف.

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