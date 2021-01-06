بحضور رئيس مجلس الوزراء.. استعراض عسكري مهيب في الذكرى الـ 100 لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/06 | 20:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس/

في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش ، أقام الجيش العراقي استعراضا عسكريا شاركت فيه مختلف صنوفه وقطعاته عبر استعراض تم على أرض ساحة الاحتفالات وسط بغداد وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة عسكريين ومسؤولين.

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