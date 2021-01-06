صندوق الإعمار في الانبار: أكثر من 170 مشروعاً مستمراً بالعمل

2021/01/06 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- رشا القيسي- أحمد الدليمي

أكد صندوق إعمار المناطق المتضررة في الانبار، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 170 مشروعاً مستمراً في العمل في محافظة الأنبار، فيما أشار إلى أنه تم إنجاز 150 مشروعا في المحافظة خلال العامين الماضيين.

وقال مدير الصندوق أنس غسان عبد الوهاب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أكثر من 170 مشروعا من مشاريع صندوق الإعمار، مستمرة بالعمل في الأنبار"، مشيرآ إلى أنه "تم تنفيذ محطات تغذية بقطاع الكهرباء في راوة والحي العسكري وراوة القديمة وتأهيل شبكة الكهرباء الوسطى في قضاء الكرمة، وتأهيل شبكة الكهرباء الوسطى في قضاء الخالدية، وكذلك هدم وإعادة تأهيل محطة الكهرباء القديمة في الفلوجة".

وأضاف، أنه "تم تأهيل عدد كبير من محطات مياه الشرب وتأهيل عدد كبير من المدارس، فضلاً عن تبليط شوارع رئيسة وفرعية توزعت بين مناطق أقضية ونواحي المحافظة".

وتابع أن "عدد مشاريع الإعمار التي تم إنجازها خلال العامين (2019-2020)، هي 150 مشروعا وبكلفة تجاوزت 250 مليار دينار عراقي"، لافتاً إلى أن "هناك خططا مستقبلية للنهوض بمحافظة الأنبار وجعلها نموذجا يقتدى به".

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