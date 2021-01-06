الناطق باسم القائد العام: 2021 سيكون عاماً مختلفاً

2021/01/06 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، إن العام الحالي سيكون مختلفاً.

وذكر رسول في تدوينة تابعها "ناس"، (6 كانون الثاني 2021)، "سيكون عام 2021 عاماً للقضاء على ماتبقى من فلول الإرهابيين ومن نصر الى نصر".

وختم بالقول، "سيبقى الجيش العراقي مدافعاً عن العراق وشعبه".

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