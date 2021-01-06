2021/01/06 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف نائب سكرتير الولاية "يبدو أن الديمقراطي أوسوف لديه هامش النصف في المئة لتجاوز إعادة الفرز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يدعو بنس لرفض فوز بايدن.. و"يتجه مع أنصاره" إلى مبنى الكونغرس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يدعو بنس لرفض فوز بايدن.. و"يتجه مع أنصاره" إلى مبنى الكونغرس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).