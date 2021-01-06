2021/01/06 | 20:37 - المصدر: سفن سكاي

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خيم التعادل الايجابي 1-1 على مباراة النجف والكهرباء في اللقاء الذي احتضنه ملعب النجف الدولي لصالح الجولة 13 من دوري الكرة الممتاز.

معين احمد تقدم للنجف عند الدقيقة (5) من عمر اللقاء ، فيما عدل النتيجة لصالح الكهرباء اللاعب مصطفى علي في الدقيقة (36).

بهذه النتيجة حل النجف في المركز 9 برصيد 17 نقطة ، فيما حل الكهرباء في المركز 11 برصيد 15 نقطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف والكهرباء لاغالب ولامغلوب ..



في دوري الكرة الممتاز 7 SKY TV.

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