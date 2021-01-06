النصر يدعو سلطات كردستان الإلتزام بمقتضيات الدولة والسيادة

2021/01/06 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الاربعاء، سلطات إقليم كردستان الإلتزام بمقتضيات الدولة والسيادة، معتبراً اعلان الاقليم عدم الاعتراف بتأريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، إساءة للجيش كونه جيشاً وطنياً اتحادياً.

وقال بيان للائتلاف تلقت “تقدم” نسخة منه، “يرفض ائتلاف النصر وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشاً وطنياً اتحادياً، والإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها”، داعيا الى “ايقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي”.

وطالب ائتلاف النصر، سلطات إقليم كردستان “بإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الإتحادية، تاسيساً للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي”.

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