عبطان يعلن تأسيس تجمع اقتدار وطن السياسي

وادناه نص بيان التأسيس:-
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ..
صدق الله العلي العظيم
إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته.
إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن العزيز..
نتوجه إليكم في هذا اليوم العظيم والمبارك ، ونحن نحتفل وإياكم ، بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العراقي المغوار، بمشاعر ملؤها الفخر والتقدير والإعتزاز، ونحييكم تحية الرجال الأشداء..
حماة الديار وصناع الإنتصار..ونجدد عهدنا بكم عنواناً للكرامة والسيادة والإباء...
ومن عَبقِ هذه المناسبة نستمد معاني البطولة والعنفوان ..ونتوجه إلى أبناء شعبنا الكريم الذي يعيش منذ أعوام، وسط دوامة من التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وظروف صعبة تسببت بمزيد من المعاناة والحرمان ..
وانطلاقاً من شعورنا بحجم المسؤولية وتفاعلاً مع المعطيات السابقة نعلن عن تشكيل تجمع ( إقتدار_وطن ) ليكون حبل الوصل الوطني وسبيل النجاة لصنع مستقبل زاهر نمنح فيه الفرصة لشباب العراق الذين خاضوا غمار الصعاب وعاصروا الشدائد لتقديم رؤيتهم في بناء بلدهم ووضعه على المسار الصحيح ..
إننا في ( إقتدار_وطن ) وضعنا برنامجاً للإصلاح الشامل لكل المؤسسات وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقديم عناصر الإصلاح في الوظائف العامة وبخاصة الإدارات العليا ، بمنهج يقوم على الإيجابية والتفاعل والمشاركة في العمل السياسي، متخذين من الوسطية والاعتدال منهجاً للعمل والوصول إلى الهدف المنشود والتعامل بواقعية مع المستجدات على الساحة السياسية .
ومهما اعتمدنا من تغيير، إن لم نكن مؤمنين به بصدق، فلن يجد صداه إلا بتكاتفنا وتماسك صفوفنا لتحقيق غايتنا السامية في إنصاف أبناء شعبنا ..
ولن تستقيم الأمور ما لم نحرر الإنسان من ثقافة الفساد والإستبداد، ليكون إنساناً سوياً له حقوق وعليه واجبات، إضافة إلى العمل الجاد والدؤوب الذي يراكم المعرفة ويعززها..
آمالنا معقودة عليكم ..
وبحجم التضحيات والمعاناة التي عشناها سيكون حجم ذلك الأمل..
فشمروا من الآن عن سواعدكم..
فقد آن أوان البناء والعطاء..
وكلنا مسؤولون أمام الله وعباده عن ذلك..
السلام على العراق وشهدائه وابناء شعبه برجاله ونساءه بشيوخه وشبابه
والسلام عليكم ورحمة الله
أخوكم عبد الحسين عبطان
رئيس تجمع اقتدار وطن
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