عبطان يعلن تأسيس تجمع اقتدار وطن السياسي

2021/01/06 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، اليوم الأربعاء، عن تأسيس تجمع اقتدار وطن السياسي.

وادناه نص بيان التأسيس:-

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ ‏لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ..‏

‏ صدق الله العلي العظيم

إلى أبناء جيشنا الباسل بكافة صنوفه وتشكيلاته.‏

إلى الغيارى الذين رهنوا أرواحهم بيد أهلهم من أبناء هذا الوطن ‏العزيز..‏

نتوجه إليكم في هذا اليوم العظيم والمبارك ، ونحن نحتفل وإياكم ، ‏بمرور مئة عام على تأسيس جيشنا العراقي المغوار، ‏بمشاعر ملؤها الفخر والتقدير والإعتزاز، ونحييكم تحية الرجال ‏الأشداء..



حماة الديار وصناع الإنتصار..ونجدد عهدنا بكم عنواناً ‏للكرامة والسيادة والإباء..‏.

ومن عَبقِ هذه المناسبة نستمد معاني البطولة والعنفوان ..ونتوجه ‏إلى أبناء شعبنا الكريم الذي يعيش منذ أعوام، وسط دوامة من ‏التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وظروف ‏صعبة تسببت بمزيد من المعاناة والحرمان ..‏

وانطلاقاً من شعورنا بحجم المسؤولية وتفاعلاً مع المعطيات ‏السابقة نعلن عن تشكيل تجمع ( إقتدار_وطن ) ليكون حبل الوصل ‏الوطني وسبيل النجاة لصنع مستقبل زاهر نمنح فيه الفرصة ‏لشباب العراق الذين خاضوا غمار الصعاب وعاصروا الشدائد ‏لتقديم رؤيتهم في بناء بلدهم ووضعه على المسار الصحيح ..



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إننا في ( إقتدار_وطن ) وضعنا برنامجاً للإصلاح الشامل لكل ‏المؤسسات وفي مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية ‏والاجتماعية، وتقديم عناصر الإصلاح في الوظائف العامة ‏وبخاصة الإدارات العليا ، بمنهج يقوم على الإيجابية والتفاعل ‏والمشاركة في العمل السياسي، متخذين من الوسطية والاعتدال ‏منهجاً للعمل والوصول إلى الهدف المنشود والتعامل بواقعية مع ‏المستجدات على الساحة السياسية .‏

ومهما اعتمدنا من تغيير، إن لم نكن مؤمنين به بصدق، فلن يجد ‏صداه إلا بتكاتفنا وتماسك صفوفنا لتحقيق غايتنا السامية في ‏إنصاف أبناء شعبنا ..

ولن تستقيم الأمور ما لم نحرر الإنسان من ‏ثقافة الفساد والإستبداد، ليكون إنساناً سوياً له حقوق وعليه ‏واجبات، إضافة إلى العمل الجاد والدؤوب الذي يراكم المعرفة ‏ويعززها..‏

آمالنا معقودة عليكم ..



وبحجم التضحيات والمعاناة التي عشناها ‏سيكون حجم ذلك الأمل..‏

فشمروا من الآن عن سواعدكم..‏

فقد آن أوان البناء والعطاء..‏

وكلنا مسؤولون أمام الله وعباده عن ذلك..‏

السلام على العراق وشهدائه وابناء شعبه برجاله ونساءه بشيوخه وشبابه

والسلام عليكم ورحمة الله

أخوكم عبد الحسين عبطان

رئيس تجمع اقتدار وطن

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