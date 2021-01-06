زراعة النجف تسوق ١٢٤ ألف طن من محصول الشلب

2021/01/06 | 20:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / النجف

أكدت مديرية زراعة النجف الاشرف، الاربعاء، تسويق ١٢٤ الف طن من محصول الشلب الى سايلوات وزارة التجارة لغاية الان.

وقال مدير المديرية منعم الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “مزارعين الشلب في النجف سوقوا لغاية الان ١٢٤ ألف طن من محصول الشلب الى منافذ وزارة التجارة (السايلوات)، في وقت لازالت الصعوبات تواجه المزارعين حيث الوقوف الطابور لتسليم المحصول”.

واضاف ان “عملية حصاد وتسويق محصول الشلب بأنواعه الثلاثة (الياسمين، والعنبر، والفرات) مستمرة وبشكل كبير”.

يشار الى ان النجف الاشرف توقعت أن يبلغ الإنتاج هذا العام 300 ألف طن من محصول الشلب.



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