بالفيديو.. رسول: 2021 عام القضاء على فلول الارهابيين

2021/01/06 | 20:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول ان عام 2021 سيكون عاماً للقضاء على ما تبقى من فلول الإرهابيين.

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