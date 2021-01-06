حشد الدفاع يطالب بتضمين مستحقات مقاتليه في الموازنة

2021/01/06 | 20:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} طالب حشد الدفاع، الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتضمين مستحقات مقاتليه في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

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