ائتلاف النصر يهاجم حكومة كوردستان حول عدم اعتراف الاخير بعيد الجيش

2021/01/06 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عبر ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الاربعاء، عن رفضه لعدم اعتراف إقليم كوردستان بعيد الجيش العراقي، داعيا سلطات الاقليم لإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الحكومة الإتحادية.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم (6 كانون الثاني 2021) انه "يرفض ائتلاف النصر وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشا وطنيا اتحاديا، والإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها.



ويدعو لإيقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي".

وطالب الائتلاف سلطات إقليم كردستان "بإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الإتحادية، تاسيسا للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي".

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