2021/01/06 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متنبىء : موجة باردة ستجتاح البلاد الأيام المقبلة بغداد – فائز جواد..حذر متنبىء جوي من موجة برد قطبية تنخفض فيها درجات الحرارة خلال الايام المقبلة .وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك ان (هناك استقرار تام فـي الاجواء ولا يوجد حالة جوية مهمه لغاية منتصف الشهر الحالي او بعده)، واشار الى ان […]

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