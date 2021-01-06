أمنيات العام إستبيان عام  – طالب سعدون


أمنيات العام إستبيان عام  – طالب سعدون
2021/01/06 | 20:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم أمنيات العام إستبيان عام  – طالب سعدون مضى عام وحل أخر جديد..

عادة ما تكون  الدعوات والتمنيات والاحلام  هي المشترك بين الناس في كل الدنيا في  الاعياد ، ومنها  أعياد الميلاد ورأس السنة ..

هناك من تشابهت عنده الايام والاعوام في  حلاوتها وأخر في قساوتها ، فيتطلع الى ما هو أفضل عله يتخلص […]

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