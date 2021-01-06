2021/01/06 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبض القلم أمنيات العام إستبيان عام – طالب سعدون مضى عام وحل أخر جديد..عادة ما تكون الدعوات والتمنيات والاحلام هي المشترك بين الناس في كل الدنيا في الاعياد ، ومنها أعياد الميلاد ورأس السنة ..هناك من تشابهت عنده الايام والاعوام في حلاوتها وأخر في قساوتها ، فيتطلع الى ما هو أفضل عله يتخلص […]

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