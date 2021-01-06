2021/01/06 | 20:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نبض القلم أمنيات العام إستبيان عام – طالب سعدون مضى عام وحل أخر جديد..
عادة ما تكون الدعوات والتمنيات والاحلام هي المشترك بين الناس في كل الدنيا في الاعياد ، ومنها أعياد الميلاد ورأس السنة ..
هناك من تشابهت عنده الايام والاعوام في حلاوتها وأخر في قساوتها ، فيتطلع الى ما هو أفضل عله يتخلص […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنيات العام إستبيان عام – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عادة ما تكون الدعوات والتمنيات والاحلام هي المشترك بين الناس في كل الدنيا في الاعياد ، ومنها أعياد الميلاد ورأس السنة ..
هناك من تشابهت عنده الايام والاعوام في حلاوتها وأخر في قساوتها ، فيتطلع الى ما هو أفضل عله يتخلص […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنيات العام إستبيان عام – طالب سعدون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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