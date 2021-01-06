2021/01/06 | 20:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقود المفوضية يهدّدون بإعتصامات مفتوحة والإضراب عن العمل صالح وزيدان يشدّدان على نزاهة الإنتخابات وحسم قانون المحكمة بغداد – الزمان شدد رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية العليا.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين بحثا خلال اللقاء موضوع الانتخابات […]

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