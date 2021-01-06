ائتلاف العبادي يعلق على ’’عدم اعتراف’’ اقليم كردستان بعيد الجيش العراقي

2021/01/06 | 20:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الأربعاء، 06 كانون الثاني، 2021، على ’’عدم اعتراف’’ اقليم كردستان بعيد الجيش العراقي.

وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يرفض وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشاً وطنياً اتحادياً".

واضاف البيان أن "الإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها"، داعيا لـ"إيقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي".

وطالب لائتلاف "سلطات إقليم كردستان بإعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الإتحادية، تاسيساً للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي".

وكان شيرزاد حسن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اكد الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، أكد ان الاقليم لن يحتفل بعيد الجيش العراقي هذا العام.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التمثيل الكردي في الجيش العراقي ما يزال أقل من مستوى الطموح، ولا يتجاوز عدد أصابع اليد".

وتابع انه "لا يسمح للكرد بتولي قيادات الفرق والأولوية داخل الجيش العراق"، على حد قوله.

وأضاف أنه "حتى الآن لا يشعر الكرد بتمثيلهم الحقيقي داخل الجيش العراقي، لذلك لا يحتفلون بذكرى تأسيسه ومع ذلك نحن نكن كل الاحترام للجيش الحالي".

وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن اليوم الأبعاء دوام رسمي في جميع المؤسسات الحكومية رغم تعطيل الدوام ببقية انحاء العراق بمناسبة عيد الجيش.

وتحدث رئيس اركان الجيش العراقي السابق (2003 ـــ 2015) الفريق بابكر زيباري عن نسبة المكون الكردي في الجيش.

وقال زيباري، الذي يقود حاليا محور غرب دجلة بقوات البيشمركة، في تصريحات لوسائل اعلام كردية، إن "الكرد مكون رئيسي في العراق، ويجب ان يشكلوا بموجب الدستور 17% من الجيش العراقي".

ولفت الى، أن "نسبة الكرد حاليا في الجيش لا تتعدى 1%"، مشددا على "ضرورة وأهمية رفع نسبتهم لتطابق ما ورد في الدستور".

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